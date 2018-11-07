Міграційна служба дозволила оформлювати заявки на біометричний паспорт онлайн

У середу, 7 листопада, ДМС України спростила процес отримання біометричного паспорта і дозволила заповнювати заяви на оформлення документа онлайн.

Про це йдеться у повідомленні прес-центру Державної міграційної служби України. У повідомленні зазначено, що донедавна громадяни в режимі онлайн могли лише записатися до черги і сплатити адміністративні збори.

Відтепер, водночас із записом до е-черги та завчасної онлайн-оплати заявники можуть заповнити інтерактивну форму, вказавши свої персональні дані. У ДМС розповіли, що після обробки цієї інформації онлайн-сервіс згенерує форму з QR-кодом. QR-код міститиме персональні дані заявника, а сама форма – ще й вичерпний перелік документів, які слід мати під рукою під час особистого візиту до підрозділу ДМС. На місці співробітник зчитає QR-код сканером – інформація миттєво потрапить до бази даних. Працівникові міграційної служби залишиться тільки звірити її з оригіналами документів.

Нагадаємо, що починаючи з 1 листопада уряд дозволив усім охочим українцям замінювати свої внутрішні паспорти на ID-картки. Безкоштовно ID-картку може отримати лише громадянин України, якому виповнилося 14 років. В інших випадках за такий документ доведеться заплатити 279 грн.