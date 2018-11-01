Тепер отримати ID-картку замість паспорта-книжечки можна будь-коли за бажанням, а не лише у разі втрати попереднього паспорта

Починаючи з 1 листопада уряд дозволив усім охочим українцям замінювати свої внутрішні паспорти на ID-картки. Відповідні зміни Кабінет міністрів України впровадив 3 жовтня цього року.

Як відомо, запровадження паспорта у формі ID-картки в Україні розпочалося у січні 2016 року, і до 1 листопада такі паспорти видавалися лише у разі обміну паспорта замість втраченого або викраденого, а також дітям, які досягли 14-річного віку та оформлювали паспорт вперше. Також ID-картку видавали тим, кому виповнилося 25 або 45 років (вік, коли у паспорт-книжечку вклеюється нове фото). Обміняти паспорт-книжечку на ID-картку за бажанням до 1 листопада було неможливо.

Нагадаємо, оформлення паспорта громадянина України у формі картки здійснюють усі територіальні підрозділи Державної міграційної служби та центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), які мають відповідне обладнання і матеріально-технічні ресурси. Перший паспорт-картка оформляється за зареєстрованим місцем проживання.

Безкоштовно ID-картку може отримати лише громадянин України, якому виповнилося 14 років. В інших випадках за такий документ доведеться заплатити 279 грн.

Документ має вигляд пластикової картки з чіпом, на якому зберігаються біометричні дані власника, зокрема, цифрова фотографія і підпис. Він містить такі ж дані, як і звичайний паспорт-книжечка.

Також додамо, що дітям віком від 14 до 18 років паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 4 роки, а людям, яким виповнилося 18 років, паспорт громадянина України у формі картки видається зі строком дії 10 років.