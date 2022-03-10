Микола Рябчук отримав премію за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї»

Лауреат цьогорічної Шевченківської премії у номінації «Журналістика, публіцистика» Микола Рябчук заявив, що передасть грошову нагороду на оборону України. Про це він сказав в ефірі телемарафону #UAРазом. Розмір цьогорічної премії становить 397 тис. грн.

«Я волі в би не отримувати нагороду, лиш би не було цього часу. Насамперед ця нагорода є від українського суспільства і навіть її грошова частина іде з податків наших громадян. Тож я тут публічно заявляю, що я всю цю нагороду передаю на потреби оборони», – заявив Рябчук.

Нагадаємо, 9 березня були оголошені володарі цьогорічної Шевченківської премії. Микола Рябчук став її лауреатом у категорії «Журналістика, публіцистика» за книгу «Лексикон націоналіста та інші есеї» («Видавництво Старого Лева», м. Львів).

68-річний Микола Рябчук – відомий український письменник, перекладач та публіцист, почесний президент Українського ПЕНу, співзасновник часопису «Критика», провідний науковий працівник Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАНУ. Від 2014 року очолює журі міжнародної нагороди «Анґелус» для найкращих прозаїків Центрально-Східної Европи. Його книжки перекладено польською, сербською, угорською, німецькою та французькою мовами.