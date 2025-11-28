Міллі Боббі Браун та Девід Гарбор на премʼєрі пʼятого сезону серіалу «Дивні дива»

21-річна американська акторка Міллі Боббі Браун уперше відреагувала на чутки, за якими вона нібито звинувачувала колегу за серіалом «Дивні дива» Девіда Гарбора в домаганнях та цькуваннях. Як пише The Hollywood Reporter, акторка запевнила, що між ними зберігаються теплі стосунки.

У серіалі 50-річний Девід Гарбор грає начальника поліції Джима Гоппера, який усиновлює Оді – персонажку Міллі Боббі Браун. Журналісти The Daily Mail стверджували, що акторка ще до початку зйомок пʼятого сезону серіалу «Дивні дива» нібито повідомила авторам про цькування і домагання від колеги. Проти нього провели внутрішнє розслідування. Зазначається, що про сексуальні домагання не йшлося.

Однак у коментарі The Hollywood Reporter Міллі Боббі Браун запевнила, що між ними зберігаються теплі стосунки. Під час світової прем’єри пʼятого сезону серіалу Міллі та Девіда запитали про їхню взаємодію та необхідність показувати єдність на публіці.

«Ми робимо це вже 10 років. Ми любимо цей серіал і цінуємо нашу дружбу більше ніж що-небудь», – відповіла акторка.

Додамо, що у листопаді вийшов пʼятий і останній сезон серіалу Дивні Дива, в якому Міллі Боббі Браун зіграла одну з головних ролей. Нещодавно акторка разом із чоловіком Джейком Бон Джові удочерили доньку.