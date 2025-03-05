Виплати за програмою «Національний кешбек» за грудень та січень затримуються, але уряд вже виділив гроші на компенсації. Про це повідомила пресслужба міністерства економіки.

Згідно із заявою, усі виплати відбудуться у повному обсязі й «3,4 млн українців отримають 714 млн грн кешбеку за грудень і січень». Уряд вже виділив потрібні гроші, але операційні процеси потребують трохи більше часу, ніж очікувалося.

«Щойно буде відома точна дата зарахування коштів, ми одразу повідомимо про це на сайті програми», – йдеться у повідомленні.

«Національний кешбек» – це державна програма, що передбачає компенсацію 10% для українців за купівлю товарів українського виробництва, окрім підакцизних. Максимально за місяць можна отримати до 3 тис. грн компенсації. Гроші нараховується на банківську картку, прив’язану до мобільного застосунку «Дія». Виплати надходять раз на місяць, після 20-го числа наступного місяця.

До програми долучилися 20 банків та 1672 виробники, а кешбек доступний на 355,4 тис. товарів українського виробництва.

Отримувачі кешбеку найчастіше витрачають його на поповнення мобільного, оплату комунальних послуг та інтернету, торік повідомляла пресслужба «ПриватБанку».

Раніше українські бізнесові асоціації звернулися до влади з проханням переглянути вимоги програми «Національний кешбек». Вони нарікали на високу зарегульованість та відносну важкість процедур, ігнорування підприємців, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, і тих громадян, що не користуються цифровими послугами або девайсами.

Згідно з торішніми розрахунками міністерства економіки, ефект програми «Національний кешбек», яка покликана стимулювати споживчий попит, оцінюється в 0,001% ВВП.