Мінекономрозвитку роз’яснило свою постанову про встановлення POS-терміналів для ФОПів

Новація від уряду передбачає спрощення у використанні підприємцями платіжних терміналів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розпочало розгляд проекту постанови про вимоги до суб’єктів господарювання встановлювати платіжні термінали, проте зазначили, що це не буде в обов’язковому порядку.

За повідомленням міністерства, відповідний проект зобов’язує продавців та постачальників послуг надати клієнтам можливість оплатити товар чи послугу безготівково. При цьому, введення обов’язку здійснення безготівкових розрахунків жодним чином не обмежує підприємців у використанні готівки в межах чинних правил.

«Це не зобов’язує всіх підприємців в обов’язковому порядку встановлювати платіжні термінали. Підприємці можуть організувати розрахунки за допомогою платіжних сервісів, які не потребують наявності фізичного платіжного пристрою», – йдеться в повідомленні.

Так, оплату можна здійснювати через інтернет-банкінг, платіжні сервіси онлайн, з використанням mVisa, QR-коду, через переказ з картки на картку.

Разом з тим, постанова спрощує використання звичайних платіжних терміналів. Зокрема, підприємці не будуть зобов’язані їх купувати, але матимуть можливість орендувати такі пристрої, або навіть безкоштовно отримати на умовах банків-еквайрів (обслуговуючих банків).

У міністерстві також зазначили, що приватні користувачі матимуть додатковий захист від шахраїв, а також зможуть простіше розраховуватися та вести облік витрат, якщо матимуть можливість розраховуватися платіжною карткою.

Як повідомляв ZAXID.NET, у січні 2018 року Мінекономрозвитку запропонувало зобов’язати всіх суб’єктів господарювання, у тому числі платників єдиного податку, встановити платіжні термінали для безготівкових розрахунків або надати споживачам сплачувати за їхні товари чи послуги у будь-який інший безготівковий спосіб. Новацію планується запроваджувати поступово до 1 січня 2020 року. Відповідний проект постанови ще має розглянути уряд.