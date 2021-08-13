Міністерство фінансів України спільно з Державною податковою службою розробляють законопроект, який запровадить механізм оподаткування доходів українців, джерела походження яких вони не зможуть пояснити.

Як пояснили у Міністерстві фінансів у відповідь на запит «Економічної правди», цей законопроект дасть податковій повноваження здійснювати «непрямі методи контролю» за доходами громадян. Зокрема, податкова зможе зіставляти реальний спосіб життя фізичних осіб з інформацією щодо отриманих ними доходів та сплачених з них податків. Тобто, якщо людина, яка офіційно отримує мінімальну заробітну плату, придбає щось на значну суму (наприклад, автомобіль), то податкова може перевірити походження грошей на таку покупку. Якщо фізична особа не зможе пояснити походження грошей, її змусять заплатити з суми такої покупки податок.

У Мінфіні зазначили, що очікують від ухвалення цього законопроекту збільшення надходжень від податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Ці податки сплачуватимуться за звичайною ставкою у 18% та 1,5% відповідно.

У Міністерстві фінансів також наголосили, що норми законопроекту, в разі його ухвалення, поширюватимуться на всіх фізичних осіб, і додали, що необхідність створення законопроекту про посилення контролю за доходами громадян прописана у законі про податкову амністію.

Закон про податкову амністію передбачає, що з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року в Україні відбудеться одноразове декларування активів громадян України. У цей час українців можуть добровільно подати декларацію з перерахуванням активів, за які до 1 січня 2021 року не були сплачені податки. Ці задекларовані активи обкладуть збором – одноразовим обов’язковим платежем, розмір якого самостійно розраховується декларантом з вартості належних йому активів, враховуючи ставки такого збору.

У прикінцевих положеннях до закону про амністію містяться доручення Кабінету міністрів упродовж 9 місяців розробити законопроєкти, якими посилюватиметься контроль за доходами громадян. За очікуваннями депутатів, страх перед перевірками Податкової має стимулювати громадян активніше брати участь у податковій амністії та добровільно декларувати раніше незадекларовані статки.

Разом з тим, «Економічна правда» з посиланням на депутатів, які побажали залишитися анонімними, зазначає, що у Верховній Раді може не вистачити голосів навіть для включення подібного законопроекту до порядку денного.