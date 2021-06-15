Верховна Рада у вівторок, 15 червня, підтримала у другому читанні законопроект про одноразове добровільне декларування активів, податки за які людина не сплатила раніше. Відповідні зміни мають бути внесені до Податкового законодавства.

У законопроекті №5153 ідеться про те, що людина може у період із 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року добровільно подати декларацію про активи, придбані за рахунок доходів, з яких вона мала, але не сплатила податки і збори чи зробила це не повністю.

Зазначимо, що законопроект стосується фізичних осіб – резидентів (в тому числі – самозайнятих) і нерезидентів, які на момент набуття відповідних активів/доходів були резидентами України. Є дві умови – вони не мають перебувати під санкціями і не були з 2010 року національними публічними діячами. Тобто на політиків, топ-чиновників, суддів і прокурорів цей закон не розповсюджується.

Держава обіцяє декларантам гарантії звільнення від адміністративної та кримінальної відповідальності за несплату податків і зборів з неоподаткованих доходів, ідеться у пояснювальній записці до законопроекту. Для отримання такої гарантії потрібно сплатити спеціальний одноразовий збір.

Цей одноразовий збір становитиме від 2,5 до 9% від вартості задекларованих активів. Так, 2,5% треба буде сплатити за придбані за неоподатковані доходи державні облігації (на термін понад 365 днів і без права дострокового погашення), 5% – за активи в Україні. Активи за кордоном обійдуться дорожче – у 9%. Водночас є змога сплатити одноразовий збір трьома рівними частинами, ставка тоді буде 3%, 6% і 11,5% відповідно.

У законопроекті є перелік того, що можна декларувати. Це:

валютні цінності, іноземна валюта (крім готівки), права грошової вимоги;

нерухоме майно та деякі об'єкти незавершеного будівництва;

рухоме майно, у тому числі транспортні засоби, предмети мистецтва та антикваріату, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, ювелірні вироби;

частки (паї) у майні юридичних осіб або в утвореннях без статусу юридичної особи, інші корпоративні права, майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом;

права на отримання дивідендів, процентів чи іншої аналогічної майнової вигоди;

інші активи, у тому числі майно, банківські метали, що не розміщені на рахунках, пам’ятні банкноти та монети, майнові права.

Не оподатковуватимуться квартира площею до 120 кв. м, будинок до 240 кв. м, техспоруди до 60 кв.м, земельні ділянки у межах норм безоплатної приватизації.

Вважається, що ті, хто не подадуть декларації та не сплатять одноразового збору, повідомили про відсутність у власності незадекларованих і неоподаткованих раніше доходів.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що така «податкова амністія» дозволить детінізувати українську економіку та навчити українців податковій культурі. Зазначається, що рівень тіньової економіки в Україні у 2019 році становив 29% від обсягу офіційного ВВП, у І кварталі 2020 року – 31%.