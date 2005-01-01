Мінінфраструктури прокоментувало місце України у рейтингу доріг світу

Опублікований рейтинг якості доріг, у якому Україна посіла 130 місце з 137 держав, має в основі дані 2016 року

Рейтинг стосовно якості українських доріг базується на основних даних 2016 року, у ньому не враховано результати проведення ремонтів 2017-початку 2018 року. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури.

Опублікований рейтинг якості доріг має в основі дані 2016 року. Рейтинг The World Economic Forum стосовно якості інфраструктури в Україні та доріг, зокрема, базується на основних ключових даних 2016 року. Однак у дослідженні не враховано результати проведення ремонтів 2017 – початку 2018 року та відповідно, оцінка якості дорожньої інфраструктури здійснена без урахування цього фактору.

«Нагадаємо, минулого року в Україні було відремонтовано рекордну за останні 14 років кількість кілометрів доріг – 2177 км. Цього року планується відремонтувати до 4000 км разом із дорогами місцевого значення. На жаль, - і цей факт ми не приховуємо - велика частина мережі українських доріг досі знаходяться в незадовільному та наближеному до незадовільного стані», – йдеться у повідомленні.

Прес-служба зазначає, що на відміну від інших країн, на фінансування доріг в Україні роками виділялися мінімальні кошти. Як результат - у цей період в країні майже нічого не ремонтувалося.

«Дійсно, згідно із рейтингом Global Competitiveness Index Україна просідає 130 місце. І це поганий результат. Однак це результат на кінець 2016 року. Протягом останніх років галузь отримала фундаментальні зміни, які протягом найближчих п’яти років кардинально змінять ситуацію на дорогах», – додає відомство.

Нагадаємо, що за даними індексу глобальної конкурентноспроможності Global Competitiveness Index, українські дороги визнали одними із найгірших у світі. Україна посіла 130 позицію зі 137 країн.