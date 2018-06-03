У рейтингу якості доріг Україна опинилася на останніх позиціях

«Заборгованість за виконані ремонти доріг на Львівщині становить близько ₴500 млн».

Дороги в Україні оцінили у 2,4 бали із семи можливих

За якістю доріг Україна в міжнародному рейтингу опинилася на 130-му місці зі 137-ми. Про це свідчать дані індексу глобальної конкурентоспроможності (Global Competitiveness Index 2017-2018) від Всесвітнього економічного форуму, одним з показників якого є якість доріг, пише LB.ua.

Найкращі дороги виявилися в Об’єднаних Арабських Еміратах (6,4 бали із 7 можливих), Сінгапурі та Швейцарії по 6,3 бали). До п’ятірки ввійшли також Гонконг і Нідерланди.

Найгірші дороги, на думку міжнародних експертів, в Мавританії (2 бали), Конго та на Гаїті (по 2,1 бала).

Україна та Парагвай з 2,4 балами опинилися в рейтингу між Мозамбіком (2,5 бали) і Єменом (2,3 бали).

При цьому Україна за якістю доріг поступилася всім своїм географічним сусідам: Угорщині (62-ге місце; 4,1 бала), Польщі (65-те місце; 4,1 бала), Словаччині (73-тє місце; 4,0), Росії (114-те місце; 2,9), Румунії (120-те місце; 2,7) і Молдові (128-ме місце, 2,5).

Зазначається, що Білорусь до рейтингу не вносили.

Індекс глобальної конкурентоспроможності формують з 113 параметрів, які детально характеризують конкурентоспроможність країн світу, що перебувають на різних рівнях економічного розвитку. Сукупність параметрів на дві третини складається з результатів глобального опитування керівників компаній (щоб охопити широке коло факторів, що впливають на бізнес-клімат в досліджуваних країнах), а на одну третину – із загальнодоступних джерел (статистичні дані і результати досліджень, що здійснюються на регулярній основі міжнародними організаціями). Всі параметри об’єднані в 12 контрольних показників, що визначають національну конкурентоспроможність.

До слова, на Прикарпатті 1 червня люди перекрили трасу на «Буковель» з вимогою відремонтувати дорогу.