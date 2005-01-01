На Прикарпатті люди перекрили трасу на «Буковель» з вимогою відремонтувати дорогу

Люди вимагають відремонтувати дорогу

Вранці у п’ятницю, 1 червня, жителі Косівського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області перекрили дорогу у Делятині з вимогою відремонтувати автошлях Яблунів – Делятин. Акція протесту була анонсованою: Служба автомобільних доріг в області та правоохоронці були про неї поінформовані.

Як повідомило місцеве видання «Курс», прикарпатці оголосили безстрокову акцію протесту і пообіцяли тримати рух перекритим доки не виконають їхніх вимог. На протест вийшли понад 100 людей.

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У напрямку «Буковелю» утворився багатокілометровий затор в обох напрямках. В заторі стоять 4 автобуси з дітьми. Правоохоронці перекрили дорогу за півтори кілометри до протестувальників.

«Галицький кореспондент» повідомив, що протестувальники не пропускають жодного автомобіля. коли одна автівка хотіла проїхати, то прикарпатці самостійно почали її зупиняти і розгойдувати.

«Тих, хто прямує в сторону Надвірної, ми пускаємо в об’їзд через нашу “чудову” дорогу – а це 60 кілометрів бездоріжжя», – розповідає учасниця мітингу.

Перший заступник голови Служби автомобільних доріг області, який є на місці, повідомив, що підписане розпорядження облдержадміністрації про виділення 40 млн грн на ремонт цієї дороги від Яблунева до Делятина. З його слів, був проведений тендер. Цих грошей має вистачити на 10 км нової дороги.

Протестувальники, у свою чергу, заявили, що не відкриють дорогу, поки не буде техніки. Однак представники Служби автодоріг повідомили, що ремонтувати дорогу почнуть з 20 по 25 червня.

До слова, це не перше перекриття дороги в Делятині. Схожа акція відбулася у грудні минулого року.

«Проводили вже таку акцію минулого року, вона результату не дала. Нам обіцяли провести ремонт, а цього не відбулося. Зробили 2 кілометри з двох сторін, де стан дороги був не найгірший. А нею користуються 12 тисяч населення, вона не сільського значення», – розповів один з учасників п’ятничної акції Володимир Кавацюк в коментарі місцевому виданню «Галка».