У Запоріжжі люди перекрили трасу з вимогою повернути електропостачання

Уввечері в четвер, 31 травня, жителі Запоріжжя перекрили трасу «Харків – Сімферополь» з вимогою відновити електропостачання в їхні будинки, оскільки зранку без світла залишалися близько двох тисяч будинків, і до вечора аварійні бригади так і не приїхали усувати причину.

Місцеві жителі не пропускали транспорт, на трасі утворився затор. Багато автомобілів розверталися і їхали в об'їзд. При цьому між водіями і протестуючими виникали словесні конфлікти, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

На місце інциденту прибула поліція. Правоохоронці вмовляли жителів Запоріжжя розійтися, а також попереджали про кримінальну відповідальність за блокування доріг.

Місцеве видання «061.ua», деякі учасники акції лягали на дорогу, щоб не дати проїхати вантажівкам.

У свою чергу в «Запоріжжяобленерго» заявили, що світло в будинках жителів Шевченківського району міста пропало через пошкодження кабельної лінії. Електрики не могли проводити роботи по ліквідації пошкодження вночі через те, що кабельна лінія прокладена під землею. Там додали, що електроенергія з'явиться в будинках до обіду п'ятниці, 1 червня.