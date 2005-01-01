Генпрокурор Грузії через масові протести подав у відставку

Головний прокурор Грузії Іраклій Шотадзе пішов у відставку в зв'язку з масовими протестами в країні.

Як повідомило місцеве видання «Грузія online», 31 травня на вулиці Тбілісі вийшли на протест проти несправедливого, на їхню думку, розслідування вбивства в грудні 2017 року двох хлопчиків-підлітків. Учасники протесту вимагали відставки уряду і генерального прокурора.

«Так як хочу, щоб ви вірили в те, що я говорю, я покидаю посаду і впевнений, що правосуддя у цій справі буде повністю досягнуто», – зазначив Шотадзе.

Раніше прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі заявив про те, що не виконуватиме вимогу протестувальників і йти у відставку.

Тбіліський міський суд 31 травня виніс частково обвинувальний вирок у справі про вбивство двох підлітків, що сталося у грузинській столиці в грудні минулого року.

Одного з обвинувачених суд виправдав у частині вбивства Давида Саралідзе, іншому ж обвинувачуваному суд перекваліфікував вину і визнав його винним у спробі вбивства Саралідзе. За рішенням судді, Г.Б., який звинувачувався в умисному вбивстві Левана Дадунашвілі, а також Давида Саралідзе, був визнаний винним лише в епізоді вбивства Левана Дадунашвілі. Що стосується епізоду вбивства Давида Саралідзе, суд повністю виправдав Г.Б. в цій частині.

Що стосується другого обвинуваченого, якого прокуратура звинувачувала в умисному вбивстві Давида Саралідзе, суд перекваліфікував провину Г.Дж. і визнав його винним у спробі навмисного вбивства Давида Саралідзе. Виходячи з винесеного вироку, суд визначить щодо обвинувачених терміни і розмір покарання у п’ятницю, 1 червня.