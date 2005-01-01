На Прикарпатті вже понад тиждень селяни перекривають дорогу державного значення

Протестувальники блокують дорогу лише вдень, вночі проїзд є вільним

В Івано-Франківській області мешканці прилеглих до селища Делятин населених пунктів на початку червня перекрили дорогу державного значення «Мукачево-Львів». Люди вимагають відремонтувати дорогу до їхніх населених пунктів, повідомило «Громадське».

У перекритті беруть участь мешканці сіл Заріччя, Чорний Потік, Чорні Ослави, Березів, Білі Ослави, Яблунів.

Перекриття триває з 1 червня. Відкривають дорогу для проїзду з 18 години вечора до 10 години ранку. Також щогодини або кожних дві години відкривають проїзд для автомобілів на 20 хвилин.

«Чому ми прості люди маємо страждати, що оті люди там у тому Заріччі не мають дороги. Хай ідуть у свою сільську раду і туди дорогу перекривають. В мене діти чекають вдома самі, а я кожного дня ось так по 40 хвилин стою у заторах», — обурюється діями земляків місцева мешканка Марія.

Зазначається, що місцеві знайшли шлях об’їзду розбитою дорогою через житлові будинки.

Для забезпечення громадського порядку на перекритті дороги перебуває поліція. «Ми стоїмо, регулюємо порядок, щоб не було ніяких бійок, сварок тощо», – прокоментував поліцейський.

Вимоги протестувальників наразі ніхто не виконав.

Як писав ZAXID.NET, жителі Косівського та Надвірнянського районів Івано-Франківської області перекрили дорогу у Делятині з вимогою відремонтувати автошлях Яблунів-Делятин.