Селяни перекрили трасу на захист сільського голови Сопошина, який «погорів» на хабарі

СуспільствоВіталій Кубліков, 6 червня, 18:12 13283

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Голову села Сопошин біля Жовкви затримали 5 червня на чималому хабарі. За інформацією прокуратури, той вимагав 2,5 тис. доларів за погодження виділення земельної ділянки. Посадовця взяли на гарячому під час передачі мічених грошей. Однак односельці 59-річного голови певні, що його підставили і на знак протесту перекрили центральну трасу.

Помічені 2500 «зеленими» Михайло Ях отримав від автовця просто під сільрадою.

«Він завжди йде на роботу і мусить з усіма переговорити. Нікого не цікавить, що він спішить на роботу. Його поважали дуже, бо кожен день є багато людей в сільраді», ‒ говорить секретар Сопошинської сільської ради Галина Різничак.

В сільраді на ранок після затримання голови усі працівники приголомшені. В те, що керівник міг вимагати гроші від атовця, не вірять. Землеупорядниця пригадує: військовий, який і здав голову поліціянтам, був у неї 18 травня. Написав заяву на виділення ділянки. В селі його ніхто не знає.

«Він написав цільове призначення під садівництво і ми йому дали під садівництво. Погодили, а далі він мав везти документи в держгеокадастр», ‒ розповіла землеупорядниця сільради Ірина Мольдван.

Гроші підкинули ‒ вважають односельці Михайла Яха. Негайно звільнити їхнього голову вони вимагали просто на дорозі. В будній день 6 червня трасу Львів ‒ Рава-Руська перекрило більше сотні людей. Серед них зеброю ходив і тесть затриманого.

«Вони прийшли і підкинули йому. Він не міг того взяти», ‒ запевняє родич сільського голови Іван В'язівський.

У військовій прокуратурі констатують: автовець сам до них звернувся після того, як з нього голова сільради вимагав 2,5 тисячі доларів за 12 сотих землі. Саме під час передачі грошей його і затримали.

«Кошти виявлені та вилучені у повному обсязі, посадовця затримано в порядку статті 208 КПК України, яка передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років», ‒ коментує затримання т.в.о. військового прокурора Львівського гарнізону Тарас Кохалик.

Посадовцеві ще мають вручити підозру. Остаточно вину голови села має встановити суд.

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