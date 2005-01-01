На Львівщині голова сільради вимагав у ветерана війни на Донбасі $2,5 тис. хабара

СуспільствоАндрій Дрозда, 5 червня9990

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На Львівщині голова сільради вимагав у ветерана війни на Донбасі $2,5 тис. хабара
фото Національна поліція
Посадовець вимагав гроші за виділення ветеранові земельної ділянки

У вівторок, 5 травня, працівники поліції затримали на хабарі голову сільради одного з сіл на Львівщині. За повідомленням прес-служби департаменту захисту економіки Нацполіції України, посадовець вимагав гроші в учасника Антитерористичної операції.

В обмін на хабар голова сільради обіцяв виділити ветеранові бойових дій земельну ділянку площею 0,12 га та в подальшому посприяти у приватизації земельної ділянки. Сума хабара становила 2,5 тис. доларів.

Зловмисника затримали на гарячому під час спільної операції Нацполіції і прокуратури (фото - Національна поліція України)

Правоохоронці затримали підозрюваного під час одержання хабара. За повідомленням видання «Гал-інфо», йдеться про голову села Сопошин, Жовківського району, Михайла Яха.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

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