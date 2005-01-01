Двох працівників Львівської митниці затримали на хабарі

СуспільствоСофія Лазуркевич, 1 червня11101

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Двох працівників Львівської митниці затримали на хабарі
фото СБУ
Митники систематично вимагали хабарі за безперешкодження провезення автозапчастин через кордон

Співробітники СБУ затримали двох працівників митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що на кордоні з Польщею, за систематичне вимагання хабарів. Про це інформує СБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці», – йдеться у повідомленні СБУ.

Працівників митниці затримали під час отримання хабара на робочому місці

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину.

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