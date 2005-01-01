Двох працівників Львівської митниці затримали на хабарі

Митники систематично вимагали хабарі за безперешкодження провезення автозапчастин через кордон

Співробітники СБУ затримали двох працівників митного поста «Мостиська» Львівської митниці, що на кордоні з Польщею, за систематичне вимагання хабарів. Про це інформує СБУ на своїй сторінці у Facebook.

«Правоохоронці встановили, зловмисники систематично вимагали гроші з підприємців за нестворення штучних перешкод під час переправлення автозапчастин через кордон. Оперативники спецслужби задокументували факт отримання митниками чергової неправомірної вигоди у сумі вісім тисяч гривень та затримали їх на робочому місці», – йдеться у повідомленні СБУ.

Працівників митниці затримали під час отримання хабара на робочому місці

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Обом посадовцям митниці оголошено про підозру в скоєнні злочину.