Суд оштрафував на ₴22,1 тис. працівника «Львівської залізниці», якого затримали на хабарі

Віталія Місяйла затримали на хабарі у 15 тис. грн

Залізничний районний суд оштрафував на 22 тис. 100 грн посадовця «Львівської залізниці» Віталія Місяйла, який вимагав 15 тис. грн хабара за перевантаження щебеню з вагонів у автомобіль.

Начальника виробничого структурного підрозділу «Львівська механізована дистанція навантажувально-розвантажувальних робіт» філії «Львівська залізниця» Віталія Місяйла затримали на хабарі у ресторані Frizzante, що на вул. Городоцькій, 275, 19 лютого. Того дня чоловік отримував другу частину хабара у сумі 10 тис. 500 грн, а перші 5 тис. грн хабара він одержав 13 лютого у тому ж закладі. Як йдеться в оприлюдненому 20 травня вироку суду, працівник залізниці вимагав кошти за розвантаження на вантажному пункті «Скнилів» 31 вагону гранітного щебеню та завантаження його на автомобіль власника цього щебеню.

Поліція кваліфікувала дії чоловіка за ч.1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою в будь-якому вигляді хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища). Це злочин середньої тяжкості.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину і попросив суворо його не карати. Призначаючи Віталію Місяйлу покарання, суд врахував те, що він позитивно характеризується за місцем праці та проживання, раніше не судимий, не працює та перебуває на обліку у центрі зайнятості, стан здоров'я його сім'ї і дійшов висновку, що чоловіку достатнім буде покарання без ув'язнення.

Відтак Залізничний районний суд оштрафував Віталія Місяйла на 22,1 тис. грн з позбавлення права обіймати посади пов'язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями протягом року.