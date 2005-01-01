У Золочеві люди два дні блокують в'їзд на сміттєзвалище

Ще одне місто на Львівщині опинилось у сміттєвій блокаді. Із Золочева другий день не вивозять сміття, місцевий полігон заблокували люди, що називають себе активістами та мешканці прилеглих сіл. Вони вимагають закрити сміттєзвалище. Міська влада вбачає у цьому політичний тиск, адже сміттєва блокада почалась у той час, як мер бореться проти незаконної забудови у центрі міста.

На дорозі, яка веде до Золочівського сміттєзвалища, ‒ барикада із шин та бетонних блоків. Перед шлагбаумом cтоїть лише один автомобіль і два блокувальники. Кажуть, що виконують рішення сільради закрити полігон. «Щоб виконати рішення Єлиховичівської сільської ради, буде здійснюватися блокування вивезення відходів на Золочівське сміттєзвалище шляхом перекриття під’їзних доріг, всім видам транспорту які будуть їхати, ТзОВ «Еко-баланс Золочів» та міста Львова», ‒ зачитують активісти.

Інша дорога, яка веде на сміттєзвалище, теж завалена шинами та поваленими деревами. Із Золочева та ще 19 населених пунктів району сміття не вивозять уже другий день. Щодня полігон приймав 80 кубів відходів, включаючи одну машину зі Львова. «З вчорашнього дня т.зв. активісти зробили отаку барикаду, оголосили безстрокову акцію протесту, тим самим заблокували роботу підприємства. Ми змушені відправити людей не по нашій вині додому, хто буде нести витрати по заробітній платі, можливо, доведеться подавати в суд на людей, які це зробили, нехай відшкодовують», ‒ розповідає директор підприємства «Еко-Баланс Золочів» Богдан Бундз.

Золочів ‒ чи не єдине в області місто, де розпочали будівництво сучасного полігону твердих побутових відходів, збудовано інфільтратні ставки, каналізацію. Та незважаючи на це обласна рада вимагає Золочівський полігон рекультивувати. Витрачені 8 мільйонів гривень на облаштування полігону до уваги не беруть. Уже п’ять років поряд із сміттєзвалищем працює сортувальна лінія. 50% відходів тут відбирають на вторинну переробку.

«Сміття привозять сюди на майданчик, тоді по транспортеру подається на робочий стіл, де вже люди вручну перебирають вторсировину, все відбираємо по кольорах і по фракціях», ‒ каже директор підприємства «Еко-баланс Золочів» Богдан Бундз.

Мер Золочева оголосив безстрокове голодування проти незаконного будівництва у центрі міста ще 26 днів тому. Вважає, що блокування вивозу сміття напряму пов'язане із цією резонансною справою.

«В піку цього протистояння із незаконними будівельниками, сьогодні нам перекрили доступ до сміттєзвалища, я розумію що за цим стоїть районна влада. Громадськість міста цього не допустить, я змушений буду апелювати до відділу поліції, щоб притягати до кримінальної відповідальності відповідальних», ‒ зазначив мер Золочева Ігор Гриньків.

Народні депутати вбачають схожість ситуації у Золочеві із львівською сміттєвою блокадою, та вимагатимуть реакції силових органів. «Це така помста, зловживання і маніпуляція на житті людей громади міста Золочева, тому що сміття треба вивозити кожного дня. Я буду звертатись публічно до міністра внутрішніх справ, щоб він розібрався, що там відбувається і сміттєзвалище було терміново розблоковане», ‒ каже народний депутат України Любомир Зубач. Поки що сміттєві майданчики райцентру не переповнені. Та наслідки блокади мешканці райцентру можуть відчути вже після вихідних.