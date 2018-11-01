Мінінфраструктури запропонувало віднести до універсальних поштових послуг посилки до 2 кг

Міністерство інфраструктури України розробило текст законопроекту, який вносить зміни в закон про «Про поштовий зв'язок», зокрема, пропонуючи віднести до універсальних поштових послуг пересилання поштових відправлень вагою до 2 кг, в тому числі, що реєструються і з оголошеною цінністю, і посилок вагою до 10 кг. Текст документу розміщений на сайті відомства для громадського обговорення.

Як йдеться у законопроекті, до універсальних послуг поштового зв'язку (УППЗ) пропонується віднести послуги з пересилання: поштових відправлень вагою до 2 кг; посилок вагою до 10 кг; секограм вагою до 7 кг; а також тих, що реєструються, і з оголошеною цінністю поштових відправлень.

Як зазначає NV.ua, наразі до УППЗ належать послуги з пересилання: поштових карток, листів, бандеролей, секограм - простих і рекомендованих (до 7 кг), а також посилок без оголошеної цінності масою до 10 кг.

Згідно з запропонованими змінами, УППЗ пропонується дозволити надавати операторам поштового зв'язку, які будуть призначені в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з цінами (тарифами), встановленими національним регулятором. Для забезпечення надання УППЗ на всій території України або в окремих її адміністративно-територіальних одиницях призначається один або кілька операторів поштового зв'язку.

Призначені оператори поштового зв'язку зобов'язані здійснювати окремий облік доходів і витрат згідно з установленими Нацрегулятором критеріями за кожною УППЗ і окремо за іншими видами господарської діяльності, а також щорічно проводити аудит фінансової звітності за результатами ведення окремого обліку доходів і витрат та оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власному офіційному сайті.

При підготовці пропозицій щодо зміни цін (тарифів) на УППЗ призначені оператори поштового зв'язку повинні подавати Нацрегулятору пропозиції для розрахунку планової собівартості разом із результатами окремого обліку доходів і витрат, підтвердженими аудиторським звітом.

Також у новій редакції закону про поштовий зв'язок пропонується дозволити проведення перевірок поштових операторів не частіше ніж один раз на рік (нині - не частіше ніж один раз на три роки).