Українцям хочуть ввести податки на іноземні посилки, які є дорожчими за 22 євро

Іноземні посилки

Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба пропонують ввести ПДВ на міжнародні посилки, які ввозяться в Україну, якщо їх вартість перевищує 22 євро.

Про це повідомило джерело, яке побажало залишитись невідомим, повідомляють «Варіанти».

Пропозиція щодо запровадження додаткових податків на міжнародні посилки, вартість яких становить 22 євро обговорюється у владних кулуарах вже майже місяць. Вона була озвучена 25 жовтня у Києві, під час засідання закритої робочої групи по опрацюванню змін до Митного та Податкового кодексів України.

«Предметом зустрічі був розгляд проектів про внесення змін до Митного та Податкового кодексів України, які, у випадку їх прийняття, матимуть негативні наслідки для пересічних громадян України. А саме: всі іноземні посилки, дорожчі 22 євро, обкладатимуться ПДВ, що автоматично підвищить вартість покупок в закордонних інтернет-магазинах щонайменше на 20-30%», – розповіло джерело.

Олександр Москаленко, директор департаменту митної політики Міністерства фінансів пообіцяв прокоментувати ситуацію, але лише у випадку, якщо питання будуть надіслані офіційно на прес-службу Міністерства. Журналісти вже це зробили і чекають відповіді.

В’ячеслав Клімов, засновник та власник «Нової пошти», у телефонній розмові підтвердив інформацію про намір уряду ввести ПДВ на міжнародні посилки від 22 євро з 2019 року. Він наголосив, що ця пропозиція матиме негативні наслідки для населення, адже «позбавить його можливості закордонного шопінгу». Очікується розширений коментар від прес-служби «Нової пошти».

«Якщо раптом депутати приймуть обмеження ще й до можливості ввозити максимум 3 посилки до 22 євро в Україні, то по-перше, це безпосередньо вплине на покупки пересічних українців в закордонних інтернет-магазинах. По-друге, суттєво збільшаться випадки контрабанди. Люди просто почнуть шукати нелегальні шляхи ввезення товарів в Україну, замість того, що платити незрозумілі нові податки. Це не сприятиме наповненню державного бюджету. Треба ще розуміти, що це призведе до девальвації гривні та зменшення купівельної спроможності пересічного громадянина», – прокоментував один із акціонерів логістичної компанії Meest China.

Нагадаємо, з 1 січня 2019 року в дію повинні вступити зміни, передбачені законом № 2245, який був ухвалений у грудні 2017 року. Відповідно до них кожен українець зможе отримати лише три посилки в місяць без сплати податків, якщо їх вартість не перевищує 150 євро.

До 31 грудня 2018 чинною є норма, відповідно до якої кожен громадянин має право отримати з-за кордону без сплати мита посилку вартістю до 150 євро за кожну.

Експерти наголошують на тому, що наполягання уряду ввести податки на міжнародні посилки призведуть до того, що українцям доведеться сплачувати ПДВ навіть з подарунків, які вони отримують міжнародною поштою від своїх родичів, якщо вартість подарунку буде вищою за 22 євро.

Введення ПДВ на посилки негативно відіб'ється на наповненні товарами, передусім масового попиту, внутрішнього споживчого ринку, і, відповідно, приведе до зростання контрабанди. Адже при розгляді законопроектів не враховується відсутність в Україні розвиненої вітчизняної промисловості, девальвація гривні та зменшення купівельної спроможності пересічного громадянина. Такий стан справ змусить людей шукати нелегальні шляхи ввезення товарів в Україну, що не сприятиме наповненню державного бюджету.

Ініціатива уряду виглядає сумнівною і не дасть очікуваного фінансового ефекту, адже потягне за собою збільшення видатків на адміністрування нового податку, наголошують експерти. Введення в дію такої ініціативи ланцюговою реакцією потягне за собою збільшення кількості працівників державного апарату, котрі змушені будуть адмініструвати весь цей процес і витрати, утримання котрих ляжуть на плечі платників податків. Останнє підтверджується досвідом США, Канади, Білорусії тощо. В цих країнах держава на адміністрування мита та податків від міжнародних посилок витратила значно більше коштів, ніж отримала надходжень до бюджету.

* опубліковано на правах реклами