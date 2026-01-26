Героєм скульптурки обрали митника Яноша та його собаку – Букшу

У понеділок, 26 січня, на вул. Собранецькій в Ужгороді відкрили скульптурку «Пост №4». Подію приурочили до Міжнародного дня митника.

Чергову роботу закарпатського скульптора Романа Мурника розташували перед входом в будівлю Закарпатської митниці, де століття тому був митний пост №4.

«В Ужгороді колись було п’ять стаціонарних постів, розміщених на всіх основних вулицях, що вели у місто. Пізніше пост №4 перенесли до району сучасного водоканалу на вул. Митній», – розповів краєзнавець Олександр Богданов.

У Закарпатській митниці додали, що за в'їзд в Ужгород раніше треба було платити мито.

«При в’їзді у місто всі громадяни платили ввізне мито за різні продовольчі та речові товари, а також за худобу, яку везли на базар для продажу. Мито скеровувалося виключно для розвитку міста», – зазначили митники.

Героєм скульптурки на вул. Собранецькій обрали митника Яноша та його собаку – Букшу. Вони розміщені у кованій залізній альтанці. На кожному боці будки вигравіювали міжнародне позначення країн, що межують з Україною.

«Пост №4» став 80 за ліком мініскульптуркою в обласному центрі Закарпаття.