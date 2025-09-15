Юдіт Полгар обігрувала Гаррі Каспарова та Магнуса Карлсена

У сквері на площі Лаборця в Ужгороді встановили скульптурку угорській гросмейстерці Юдіт Полгар. Мініскульптурку, яка стала 78-ю в Ужгороді, відкрили до Дня міста, 14 вересня.

Як розповів посол України в Угорщині Федір Шандор, автором роботи став скульптор Роман Мурник, а меценатом – президент Федерації нард України Арсен Мелкумян. Координатами скульптурки поділився краєзнавець Олександр Богданов.

«Скульптура являє собою мармурову дошку на п’єдесталі, розділену на шахове поле і поле з нардами. На шахівниці стоїть шахова фігура – Королева, на честь Юдіт. На нардовій частині – пара кубиків (Федерація нард України розташована в Ужгороді). Посередині, у позі медитації, сидить фігурка Юдіт», – написав Богданов у фейсбуці.

Юдіт Полгар народилась 1976 року у єврейській сім’ї в Будапешті. Навчанням Юдіт та її сестер займалась мати Клара Полгар – вчителька, родом із села Вилок Закарпатської області, яка закінчила Ужгородський національний університет.

У шахових турнірах Юдіт Полгар почала грати з 6 років, а звання гросмейстера серед чоловіків Юдіт отримала у 15. Вона стала наймолодшим гросмейстером світу, перевершивши досягнення Роберта Фішера на один місяць. Від початку шахової кар’єри Юдіт Полгар, на відміну від сестер, грала майже виключно в чоловічих турнірах. Через це вона ніколи не ставала чемпіонкою світу, хоча обігрувала Гаррі Каспарова та Магнуса Карлсена.

Юдіт Полгар – єдина серед жінок, яка досягнула 2700 рейтингу Ело, перемогла очільника рейтингу та 11 чинних чи колишніх чемпіонів світу. Після закінчення шахової олімпіади в Норвегії, у 2014 році Юдіт заявила про завершення кар’єри. У 2018 році гросмейстерку обрали почесним віцепрезидентом ФІДЕ.