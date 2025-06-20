Скульптурку розмістили на вул. Августина Волошина

У п’ятницю, 20 червня, на вул. Августина Волошина у центрі Ужгорода відкрили скульптурку святому Урбану Лангрському. Це 77 мініскульптура в обласному центрі Закарпаття.

Як повідомив краєзнавець Олександр Богданов, скульптурку встановили біля входу в дегустаційний зал Čopak Wine. Автор роботи – Роман Мурник. Мініскульптура є інтерактивною – спеціальна система дозволяє наповнювати келихи вином з бронзової діжки.

«Усередині діжки з виноградом, який ногами топче святий (делікатно притримуючи сутану), розміщена ємність для вина з дозатором, що дозволяє налити вино через краник в основі», – написав Олександр Богданов у фейсбуці.

Зазначимо, Урбан Лангрський народився у 327 році, а через пів століття його висвятили на єпископа Отена та Лангра (Франція). Святого Урбана вважають захисником від граду та бурі і він є покровителем вина та виноробів. Це 77 мініскульптура в обласному центрі Закарпаття.