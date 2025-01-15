Мініскульптуру встановили поблизу арт-простору «ЛІС» на вулиці Фединця

У середу, 15 січня, у центрі Ужгорода відкрили скульптурку корифею закарпатського живопису, народному художнику України Федору Манайлу. Подію приурочили 115-й річниці з дня народження митця.

Мініскульптуру встановили поблизу арт-простору «ЛІС» на вулиці Фединця. Автор роботи – Роман Мурник.

«На скульптурі Манайло різьбить гарбуз, де з оригіналу взято образ ердога – чорта. Про декоровані диньки-гарбузики сорту “лагенарії” Федора Манайла мистецтвознавці говорять, як про унікальний напрямок його творчості», – написав у Facebook посол України в Угорщині Федір Шандор.

Федір Манайло створив унікальну колекцію з понад сотні декорованих гарбузів. Фото Сергія Денисенка

Зазначимо, що закарпатський живописець Федір Манайло (1910-1978) навчався у вищій художньо-промисловій школі у Празі, а після викладав декоративне мистецтво в Ужгородській ремісничій школі. Своїм художнім кредо Манайло обрав народне мистецтво, його дослідження і творчу переробку. Найвідоміші роботи митця – «Гуцулка», «Вересень», «Колочава», «Село в горах».

Федір Манайло зберіг стародавнє народне мистецтво – декорування гарбузів-диньок, створивши колекцію з понад сотні таких робіт. Понад 2 тис. витворів митця можна побачити у Меморіальному музеї Федора Манайла, відкритому в родинному будинку художника у 1980 році.