Автор роботи – Роман Мурник

У п’ятницю, 6 грудня, в Ужгороді відкрили скульптурку «Кава Сісі» на честь улюбленого напою австрійської імператриці та королеви-консорт Угорщини Єлизавети Баварської, відомої під сімейним прізвиськом Сісі.

Мініскульптуру розташували на перилах Київської набережної, неподалік скульптурки Бравому солдату Швейку. Автор роботи – Роман Мурник.

«Як стверджує легенда, королева любила випивати щоранку особливу каву – еспресо з ложечкою барацкової палинки. Винахід імператриці сподобався багатьом і з того часу в більшості кавʼярень Австро-Угорщини подавали неповторну каву Sisi», – розповів туризмознавець і військовий Федір Шандор та зазначив, що скульптурку в Ужгороді відкрили у «День закарпатської Кави», який відзначають 6 грудня.

Додамо, що королева-консорт Угорщини Єлизавета Баварська (Герцогиня Амалія Євгенія Єлизавета Баварська) була дружиною імператора Франца Йосифа I. Мандрівниця та авторка щоденників відома під сімейним прізвиськом Сісі (німецькою «Sisi»), яким її називали рідні та друзі.