Скульптурку розташували на стіні медичного факультету Ужгородського національного університету

У четвер, 5 грудня, у центрі Ужгорода відкрили мініскульптуру композитору Миколі Леонтовичу. Подію приурочили 105 річниці презентації «Щедрика» – всесвітньовідомого твору українського хорового диригента. Це 73 мініскульптура в обласному центрі Закарпаття.

Скульптурку розташували на стіні корпусу медичного факультету Ужгородського національного університету на Народній площі. Автор роботи – Роман Мурник.

«На зимовій годівничці сидить батько пісні – композитор Микола Леонтович, поруч з яким пташки – два щедрика лісових, відтворюючи слова пісні “Щедрик, щедрівочка…”, а знизу “…прилетіла ластівочка..”. Всередині годівнички різдвяний дзвіночок – нагадування про “Carol of the Bells”. На стіні нанесено перші слова з всесвітньовідомого твору», – розповів туризмознавець та військовий Федір Шандор.

Додамо, що Микола Леонтович (1877-1921) – відомий український композитор, хоровий диригент, піаніст, педагог та громадський діяч. Автор відомих хорових обробок українських народних пісень: «Щедрик», «Дударик», «Козака несуть», «Ой із-за гори кам'яної» та інших.

Його різдвяна щедрівка «Щедрик» перекладена багатьма мовами й відома в англомовному світі як «Carol of the Bells». Вперше твір презентували в Ужгороді у 1919 році під час міжнародних гастролей Української хорової капели Олександра Кошиця країнами Європи та США.