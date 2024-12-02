Скульптурку розташували поблизу головного корпусу Ужгородського національного університету

У неділю, 1 грудня, у День національної єдності Румунії, поблизу головного корпусу Ужгородського національного університету відкрили міні-скульптуру Міхаю Емінеску. Захід приурочили 175-річниці з дня народження класика румунської літератури. Це 72 скульптурка в Ужгороді.

Як розповів туризмознавець та військовий Федір Шандор, румунський поет і громадсько-культурний діяч Міхай Емінеску неодноразово відвідував Ужгород, де зустрічався зі своїм студентським товаришем та місцевою елітою. Скульптуру йому створили за сприяння кафедри румунської філології УжНУ, яку очолює Тарас Дацьо. Автор роботи – Роман Мурник.

«На гранітному постаменті сидить бронзова скульптура поета, а на фронтальному боці – автограф поета та напис “Сквер українсько-румунської дружби”. На тильному боці – титульна сторінка твору “Ангел і демон”. Міні-скульптуру на честь 175-річчя з дня народження Міхая Емінеску відкрили ректор УжНУ Володимир Смоланка та професор університету Клуж Мірча Фаркаш», – написав Федір Шандор у Facebook.

Додамо, що Міхай Емінеску (1850–1889) є класиком румунської літератури. Його поезія перейнята революційним пафосом, роздумами про сутність історії та людського буття. Посмертно обраний членом Румунської академії наук. Поету встановлені пам’ятники в Одесі та Чернівцях, де він вчився у гімназії. У Львові та Ужгороді іменем Міхая Емінеску названі вулиці.