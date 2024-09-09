Скульптурку розташували на Православній набережній

У неділю, 8 вересня, на Православній набережній в Ужгороді відкрили міні-скульптуру угорському художнику вірменського походження Шимону Голлоші. Це 70 скульптурка в обласному центрі Закарпаття.

Як розповів туризмознавець та військовий Федір Шандор, відкрили міні-скульптуру до Дня Ужгорода, який відзначають щорічно у першій декаді вересня. Угорський художник Шимон Голлоші (1857-1918) є засновником Нодьбанської школи живопису, яка стала осередком для молодих талантів, що прагнули реалістичного зображення світу за допомогою нових, неакадемічних засобів.

«Нодьбанська художня школа справила великий вплив на формування Закарпатської школи живопису. За якийсь час митець переносить свої літні пленери до закарпатського містечка Тячів, відтак засновує там мистецьку колонію, яку назвали угорським Барбізоном», – зазначив Федір Шандор.

Працюючи на пленерах в Тячеві, об'єктами для картин Шимона Голлоші стають околиці містечка. Він працює над пейзажами: «Біля річки» (1910), «Весна над річкою» (1916), «Селянський двір з возом» (1912), «Осінній настрій» (1916). Найвідоміші ж полотна Шимона Голлоші – «Марш Ракоці» (не завершене), «Вилазка Зріні», «Апостол» і «Поле». Після смерті митця, у 1922 році його роботи представили на Венеціанському бієнале.

Автором міні-скульптури є Роман Мурник, меценатом – Арсен Мелкумян. У відкритті скульптурки взяли участь заслужений художник України Антон Ковач та представник Генерального Консульства Угорської Республіки, консул Ласло Віда. Це 70 за ліком скульптурка в обласному центрі Закарпаття.