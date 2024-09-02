Міні-скульптуру розташували на обмежувачі автомобільного руху набережної Незалежності

У неділю, 1 вересня, на набережній Незалежності в Ужгороді відкрили міні-скульптуру «Міцний горішок». Подію приурочили Дню знань, це 69 скульптурка в обласному центрі Закарпаття.

Нова міні-скульптура асоціюється з виразом «Наука – це міцний горішок», розповів краєзнавець Олександр Богданов.

«Скульптурка являє собою вертикально розташований горіхокол с затиснутим в ньому фундуком. Ще з десяток горіхів під ним. Встановлена міні-скульптура за кошти меценатів з відомої плантації фундука на Закарпатті», – зазначив Олександр Богданов.

Автор скульптурки – Роман Мурник. За словами туризмознавця Федора Шандора, її створено за однією з легенд з життя ливарника Золтана Деметера, який працював в Ужгороді на початку XX століття.

За переказом, одного разу Золтан Деметер отримав у подарунок кілька горішків фундуку із Закарпаття, вирощеного в італійському П’ємонті. Ливарник безуспішно намагався розколоти шкаралупу всім, що траплялося під руки. Тоді він вирішив зробити інструмент, розплавивши для цього один з чавунних люків, на які міськрада зробила тоді велике замовлення.

«Коли горіхокол був готовий, Золтан взяв один з горішків, оцінив поглядом. Тріск. І в його руках вже перлинка-горіх. З того часу й пішла історія, що міцний закарпатський фундук може розколоти лише справжній закарпатський інструмент», – розповів Федір Шандор.

Міні-скульптура «Міцний горішок» розташована на обмежувачі автомобільного руху набережної Незалежності, напроти пам’ятника президенту Карпатської України Августину Волошину.