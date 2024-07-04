Це 68 скульптурка в обласному центрі Закарпаття

У четвер, 4 липня, на території управління патрульної поліції в Закарпатській області в Ужгороді відкрили міні-скульптуру «Патрульний поліцейський. Артилерія перемог». Подію приурочили 9-й річниці з дня створення в Україні Національної поліції.

Як розповів туризмознавець і військовий Федір Шандор, чергова робота скульптора Романа Мурника уособлює поліцейського – учасника бойових дій.

«Бронзову міні-скульптуру, що уособлює собою поліцейського – учасника бойових дій, який дає наказ до пострілу артилерії по ворогу, встановлено на символічному постаменті, зробленого з артилерійських гільз, скріплених крицею. Патрульний поліцейський опирається на щит оборони, висотою 18 см (нагадування про те що у 2018 році створено Національну поліцію України), на якому зображений воєнний символ поліції України – хижак», – зазначив Федір Шандор.

За словами речника Ернеста Завадського, патрульні УПП в Закарпатській області з перших днів війни виконують бойові завдання на фронті і скульптурка саме про це.

«Історичний момент полягає у тому, що з плином часу професія патрульного поліцейського набула професійних навичок військового, оскільки з перших днів війни патрульні нашого управління відряджені та виконують бойові завдання на фронті», – написав Ернест Завадський у Facebook.

Це 68 скульптурка в обласному центрі Закарпаття. У квітні в Ужгороді відкрили міні-скульптуру кінорежисеру Сергію Параджанову, а у травні – бджілці Майї.