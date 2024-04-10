Це 66 міні-скульптура в Ужгороді

У середу, 10 квітня, поблизу Закарпатського академічного облмуздрамтеатру імені братів Юрія-Августина та Євгена Шерегіїв відкрили міні-скульптуру Сергію Параджанову. Подію приурочили сторіччю з дня народження українського і вірменського кінорежисера та композитора.

Як повідомив місцевий краєзнавець Олександр Богданов, автором роботи є Роман Мурник. Міні-скульптуру розмістили біля вірменського пам’ятного знаку «Хачкар», поруч з обласним муздрамтеатром.

«На постаменті, де сполучено гранітний камінь (символ незламності митця) та криці (символ боротьби за правду), зображено особистий підпис героя. Дві книги символізують кращі твори режисера “Тіні забутих предків” та “Колір граната”. Зверху покладено бобіну, на якій вигравірувана літера “С”, що в латині символізує число 100, а в українській – першу букву в імені “Сергій”. В руках у митця половинка плода гранату, що символізує фільм», – написав у Facebook Олександр Богданов.

Скульптуру Сергію Параджанову відкрили за участю представників Закарпатської ОВА та Ужгородської міської ради, а також Посольства Республіки Вірменія в Україні і товариств вірменів в Україні і на Закарпатті. Це 66 міні-скульптура в Ужгороді.

Додамо, що уродженець Єревана Сергій Параджанов (1924-1990) є автором стрічки «Тіні забутих предків», котра посідає 1 місце у списку 100 найкращих українських фільмів. Його фільм «Колір граната» став основою для кліпу-фільму Леді Гаги «911» та джерелом натхнення для колекцій одягу Антоніо Марраса у 2016-му році та Бічолли Тетрадзе в 2020 році. 2024-й рік ЮНЕСКО оголосило роком Сергія Параджанова.