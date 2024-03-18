Це 65 скульптурка в обласному центрі Закарпаття.

У понеділок, 18 березня, поруч з мостом Томаша Масарика в Ужгороді відкрили міні-скульптуру дідусеві Вечернічку. Подію приурочили 60-річчю з дня виходу на державному телебаченні Чехословаччини дитячої програми «Večerníček», яка через 15 років отримала свого головного героя – дідуся з ліхтарем та собакою. Програму досі транслює словацьке та чеське телебачення.

Як розповів туризмознавець і військовий Федір Шандор, чергова робота скульптора Романа Мурника символізує безтурботне дитинство та вказує на цивілізований європейський шлях карпатських народів.

«У 1963 році на державному телебаченні Чехословацької республіки, яке бачило все населення Закарпаття у радянський період, вперше вийшла програма «Večerníček». На цій позитивній телепрограмі виросло не одне покоління чехів, словаків та закарпатців. Історія про дідуся з песиком написана драматургом Анною Мінічовою. У створенні саундтреку Grandpa Večerníček брали участь режисер Ладіслав Чапек, а мелодію склав Ярослав Целба. Дідусь Вечернічек також має власний серіал “В хаті та за хатою” 1986 року», – написав Федір Шандор у Facebook.

Міні-скульптуру відкривали Генеральні консули Словаччини та Угорщини в Ужгороді – Павло Паніс та Йожеф Бочкаї та представники чеської та польської громадськості. Це 65 скульптурка в обласному центрі Закарпаття. Нещодавно на перилах пішохідного мосту з’явився угорський скрипаль Нандор Плотені, а на сходах – мініатюрний пам’ятник на честь винахідника кулькової ручки.