Скульптурку відкрили з нагоди 80-річчя з дня винаходу кулькової ручки

6 грудня на сходах пішохідного мосту в Ужгороді відкрили скульптурку, що символізує руку винахідника кулькової ручки Ласло Біро. Це вже 63 міні-скульптурка в обласному центрі Закарпаття.

Як розповів співорганізатор акції Ернест Завадський, скульптурку відкрили з нагоди 80-річчя з дня винаходу кулькової ручки. Її встановили за підтримки Генерального консульства Угорщини. Автор скульптури – Роман Мурник.

«Витвір символізує руку винахідника Ласло Біро зі знаменитою ручкою-церузою «ВІС-біроме». Угорський газетний редактор Ласло Біро і його брат-хімік Дьордь Біро спробували вдосконалити авторучку крихітним кульковим підшипником, який успішно «витягував» друкарську фарбу в міру обертання. Так народилася знаменита «Біро». Брати запатентували винахід в Угорщині в 1938-му, а в 1940-му, рятуючись від нацистів, емігрували до Аргентини, де повторно запатентували кулькову ручку вже у 1943-му – цей рік вважається роком офіційного винаходу кулькової ручки», – написав Ернест Завадський у Faсebook.

Додамо, що міні-скульптурки є складовими популярних туристичних маршрутів в Ужгороді, Мукачеві та інших містах Закарпаття. Першу міні-скульптурку – Миколайчику – відкрили в Ужгороді у грудні 2010 року. З тих пір їх кількість досягла 63-х. З відкритих у 2023 році – скульптурки Професору з окопу, Русалоньці, ведмедику Моцко, Сові і Міфам закарпатських замків.