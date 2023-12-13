Автор скульптурки – Роман Мурник

У вівторок, 13 грудня, поруч з пішохідним мостом у центрі Ужгорода встановили скульптурку на честь музиканта та композитора Нандора Плотені. Це вже 64 міні-скульптура в обласному центрі Закарпаття.

Як розповів краєзнавець Олександр Богданов, відкриття скульптурки Нандору Плотені в Ужгороді приурочили Міжнародному дню скрипки, який щороку відзначають 13 грудня.

«Нандор був скрипалем. Жив у своєму палаці, оточеному парком у центрі села Великі Лази, Ужгородського району. У різний час у нього в гостях були Ференц Ліст, Йоганн Брамс і Едуард Ремені (у палаці Плотені досі збереглися підтвердження цього факту). Саме Ремені навчив молодого Нандора грати на скрипці і вони навіть виступали разом із концертами по Європі», – зазначає Олександр Богданов.

Зображений у скульптурці Нандор Плотені тримає в руках велику скрипку з трьома струнами. Кожна струна означає іменні скрипки Страдіварі, Гварнері, Аматі, які зберігалися у колекції закарпатського скрипаля.

«Скрипка, яку він ніжно обіймає, у переносному значенні також означає і кохану жінку Євгенію. Під Нандором – пісочний годинник. На скрипці помітні контури коньячного келиха і пляшки. Це посилання до сфери діяльності Нандора. Він збудував у рідному селі спиртзавод, млин і організував виноградарське господарство», – зауважив Олександр Богданов.

Це вже 64 міні-скульптурка в обласному центрі Закарпаття. Її автор – Роман Мурник, для якого це вже не перша робота в Ужгороді. 6 грудня на сходах пішохідного мосту відкрили змайстровану ним скульптурку, що символізує руку винахідника кулькової ручки Ласло Біро.