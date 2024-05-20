«Бджілка Майя» стала 67-ю міні-скульптурою в Ужгороді

У понеділок, 20 травня, на площі Василя Гренджі-Донського поблизу «Просвіти» в Ужгороді відкрили міні-скульптуру бджілці Майї. Подію приурочили Всесвітньому дню бджіл та сторічному ювілею з дня першого українського перекладу історії бджілки українським дитячим письменником Спиридоном Черкасенком.

Скульптурку відкрили її автор Роман Мурник та господарка дегустаційного залу «Медовий дім» Людмила Переста. Як розповів професор Ужгородського національного університету, туризмознавець Федір Шандор, міні-скульптуру відкрили поблизу крайового будинку «Просвіта», де виходив україномовний журнал для дітей та юнацтва «Пчілка», в якому було опубліковано переклад Спиридона Черкасенка казки Вальдемара Бонзельса «Пригоди бджілки Майя».

«Німецьку казку Черкасенко переклав і опублікував, коли жив в Ужгороді. Сюди уродженець Миколаївщини потрапив 1923 року після переїздів спочатку до Відня, а потім до Праги. Тут дописував до низки крайових українських видань, зокрема й часопису «Пчілка», який видавався з 1923 до 1932 року, спочатку як додаток до «Підкарпатського пчолярства», а невдовзі — як журнал для дітей та юнацтва. У низці номерів «Пчілки» й побачив світ перший український переклад казки Бонзельса в дещо архаїчній формі, що відповідала мові 1920-х, трохи скорочений, під назвою «Бджілка Майя», – зазначив Федір Шандор.

Додамо, що казку «Пригоди бджілки Майї» Вальдемара Бонзельса вперше видано книжкою у 1912 році. У 1924 році німецький фотограф Вольфрам Юнгханс створив за популярною казкою повнометражний кінофільм, де вперше як акторів використали живих комах. Знаменитий німецько-японський мультсеріал 1975 року з українським дубляжем з’явився тільки у 2012 році. «Бджілка Майя» стала 67-ю міні-скульптурою в Ужгороді.