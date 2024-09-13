Скульптурку зобразили у вигляді ведмедя, сидячого на білому мармурі з емблемою ротарійського клубу

У п’ятницю, 13 вересня, біля входу в ужгородський пасаж Баті відкрили міні-скульптуру на честь 95-річчя ротарійського руху на Закарпатті. Це 71 скульптурка в Ужгороді.

Міні-скульптуру зобразили у вигляді ведмедя, сидячого на білому мармурі з емблемою ротарійського клубу, розповів місцевий краєзнавець Олександр Богданов.

«Скульптура встановлена біля входу в пасаж Баті зі сторони пішохідного мосту. Її відкрили на честь 95-річчя ротарійського руху на Закарпатті та 30-річчя відродження Ротарі Клубу в Ужгороді. Скульптор – Ян-Павел Роман», – написав Олександр Богданов у Facebook.

За словами голови ротарійців Ужгорода Роберта Рояка, скульптурку встановили поруч з будівлею колишнього ресторану «Корона», де у 1929 році проводили засідання засновники клубу.

«Під час наших зустрічей в майстерні скульптора Яна-Павела Романа я бачив, наскільки він переживав, щоб закарпатський ведмідь з ротарійським колесом сподобався як нам – замовникам, так і ужгородцям та гостям нашого міста. І ця скульптурка – перша “інтерактивна” міні-скульптура, за рахунок ротарійського колеса, яке крутиться», – заначив Роберт Рояк.

Додамо, що Ротарі – це міжнародна благодійна організація, яка об’єднує понад 1,4 млн представників бізнесу та професійної еліти у понад 200 країнах світу. У 2024 році ротарійці Ужгорода відзначають 30 років з дня заснування клубу.