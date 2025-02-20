Форми податкових декларацій змінені через внесення змін до Податкового кодексу України

Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Відповідний наказ №57 підписаний 31 січня 2025 року і зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 лютого. Наказ про зміни у деяких формах податкових декларацій оприлюднили 17 лютого.

Які форми змінені

Зміни стосуються не всіх підприємців. Нові форми розроблені для:

платника єдиного податку фізичної особи підприємця;

платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

платника єдиного податку четвертої групи.

«Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України», – прокоментували у міністерстві.

Де знайти нові форми податкових декларацій

Підприємці можуть ознайомитися з новими формами податкових декларацій в електронному кабінеті платника податків. Також подаємо посилання на кожну форму:

для платника єдиного податку фізичної особи підприємця;

для платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);

для платника єдиного податку четвертої групи.

Нагадаємо, ФОПи на спрощеній системі оподаткування з 1 січня 2025 року сплачують військовий збір. За несвоєчасну сплату на них чекає штраф.