Міністерство фінансів оприлюднило нові форми податкових декларацій для ФОПів
Міністерство фінансів затвердило нові форми податкових декларацій платника єдиного податку. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Відповідний наказ №57 підписаний 31 січня 2025 року і зареєстрований у Міністерстві юстиції 14 лютого. Наказ про зміни у деяких формах податкових декларацій оприлюднили 17 лютого.
Які форми змінені
Зміни стосуються не всіх підприємців. Нові форми розроблені для:
- платника єдиного податку фізичної особи підприємця;
- платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
- платника єдиного податку четвертої групи.
«Ці форми дадуть можливість платникам визначати зобов’язання військового збору та суми мінімального податкового зобов’язання у відповідності з останніми змінами до Податкового кодексу України», – прокоментували у міністерстві.
Де знайти нові форми податкових декларацій
Підприємці можуть ознайомитися з новими формами податкових декларацій в електронному кабінеті платника податків. Також подаємо посилання на кожну форму:
- для платника єдиного податку фізичної особи підприємця;
- для платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи);
- для платника єдиного податку четвертої групи.
Нагадаємо, ФОПи на спрощеній системі оподаткування з 1 січня 2025 року сплачують військовий збір. За несвоєчасну сплату на них чекає штраф.