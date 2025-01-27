Не всі гроші, що отримує ФОП, оподатковуються

Не всі гроші, що отримує фізична особа підприємець, що працює на спрощеній системі оподаткування, включаються в її дохід. З деяких надходжень не потрібно платити єдиний податок та встановлений для ФОПів військовий збір. Про які саме доходи йдеться, пише Taxer.

Особисті доходи

Ідеться про доходи, з яких не потрібно платити податки і збори як підприємець. Це такі доходи:

пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті;

страхові виплати і відшкодування;

доходи у вигляді бюджетних грантів;

доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Проте з цих доходів потрібно сплачувати податок як фізична особа. Ідеться про ПДФО, що становить 18%, та військовий збір – 5% від суми доходу.

Які ще доходи ФОПів не оподатковуються

До складу доходу ФОПа, що працює на спрощеній системі оподаткування, також не включаються такі суми:

податок на додану вартість;

поворотна фінансова допомога, отримана і повернута протягом 12 календарних місяців, а також кошти, отримані як кредити;

кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також з бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

кошти (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються підприємцем-платником ЄП покупцю товару (робіт, послуг), якщо така операція відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або на підставі листа-заяви про повернення коштів;

кошти, що надійшли для оплати товару (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів (робіт, послуг) була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;

податок на додану вартість, нарахований на товари (роботи, послуги), реалізовані (виконані, надані) у період сплати інших податків;

кошти, які були зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю-платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів.

Нагадаємо, що також не всі ФОПи мають платити єдиний соціальний внесок. Також раніше ZAXID.NET писав, за що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році.