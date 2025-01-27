Які доходи ФОПів на спрощеній системі не оподатковуються: повний перелік
Не всі гроші, що отримує фізична особа підприємець, що працює на спрощеній системі оподаткування, включаються в її дохід. З деяких надходжень не потрібно платити єдиний податок та встановлений для ФОПів військовий збір. Про які саме доходи йдеться, пише Taxer.
Особисті доходи
Ідеться про доходи, з яких не потрібно платити податки і збори як підприємець. Це такі доходи:
- пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті;
- страхові виплати і відшкодування;
- доходи у вигляді бюджетних грантів;
- доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Проте з цих доходів потрібно сплачувати податок як фізична особа. Ідеться про ПДФО, що становить 18%, та військовий збір – 5% від суми доходу.
Які ще доходи ФОПів не оподатковуються
До складу доходу ФОПа, що працює на спрощеній системі оподаткування, також не включаються такі суми:
- податок на додану вартість;
- поворотна фінансова допомога, отримана і повернута протягом 12 календарних місяців, а також кошти, отримані як кредити;
- кошти цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, а також з бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
- кошти (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) – платнику єдиного податку та/або повертаються підприємцем-платником ЄП покупцю товару (робіт, послуг), якщо така операція відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або на підставі листа-заяви про повернення коштів;
- кошти, що надійшли для оплати товару (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів (робіт, послуг) була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;
- податок на додану вартість, нарахований на товари (роботи, послуги), реалізовані (виконані, надані) у період сплати інших податків;
- кошти, які були зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю-платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів.
Нагадаємо, що також не всі ФОПи мають платити єдиний соціальний внесок. Також раніше ZAXID.NET писав, за що і на скільки штрафуватимуть ФОПів у 2025 році.