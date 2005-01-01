Міністерство фінансів розробляє мобільний застосунок для сплати податків через телефон

Новий застосунок дозволить оплачувати податки онлайн

Для спрощення процесу сплати податків в Україні планують запустити спеціальний мобільний застосунок. Про це розповів міністр фінансів Олександр Данилюк, пише «Новое время».

«Ми працюємо з деякими провайдерами над мобільним застосунком, який буде містити частину функціоналу електронного кабінету (платника податків)», – зазначив міністр.

Зазначається, у разі встановлення застосунку просто в смартфоні можна буде здійснити необхідні платежі.

Данилюк нагадав, що в Україні вже впровадили такі платіжні системи як Google Pay і Apple Pay. «Так чому ми не можемо платити податки таким же способом?», – сказав міністр фінансів.

Як наголошується, ця ініціатива впроваджується в межах проекту Міністерства фінансів «Податки Просто».

Нагадаємо, система безконтактних мобільних платежів Apple Pay з 17 травня 2018 року почала працювати в Україні. Оплату Apple Pay можна здійснювати через «ПриватБанк», але пізніше планується підключення «Ощадбанку».

Окрім того, від 1 листопада 2017 року Google у партнерстві з «ПриватБанком» і Mastercard запустив в Україні глобальний сервіс безконтактних платежів Android Pay ( згодом його перейменували на Google Pay) , за допомогою якого можна розрахуватися одним лише смартфоном. Україна стала 15-ю країною в світі, де запрацював цей застосунок.