Міністерство оборони за 11 місяців в рамках державного оборонного замовлення закупило лише 122 одиниці автотехніки для Збройних сил України (ЗСУ) з необхідних 421. Про це повідомила громадська організація «Незалежна антикорупційна комісія» (НАКО), яка займається проблемами корупції в оборонній сфері.

Як йдеться у повідомленні, цього року Міноборони знову не встигає витратити річний оборонний бюджет відповідно до плану.

«Усього за 11 місяців Міноборони закупило в рамках державного оборонного замовлення 122 одиниці автотехніки. Тому видається малоймовірним, що ще майже три сотні одиниць воно докупить за останній місяць. Є ризик того, що відомство може піти традиційним шляхом: якщо щось не буде закуплено вчасно, кошти можуть перенаправити на щось інше. У такому разі можна буде потім прозвітувати, що усі чи майже усі бюджетні кошти освоїли», – заявили антикорупціонери.

Цього року також мали відремонтувати три бойові кораблі та реконструювати арсенал для боєприпасів, але станом на листопад цього не було зроблено.

Інформацію НАКО отримала, співставивши цьогорічні плани Міноборони із тим, що відомство реально профінансувало. Ці дані Міноборони надало у відповідь на звернення народного депутата Ярослава Юрчишина.

Згідно з довідкою МОУ, на початку року планувалося закупити 69 одиниць техніки зв’язку, але оплатили вже 807 одиниць. За планом, мали купити 37 безпілотних літальних апаратів, але фактично їх купили вже на 12 одиниць більше – 49.

«На жаль, яку ж саме техніку армійці так і не отримали чи які кораблі не були відремонтовані, зрозуміти неможливо. Адже закупівлі озброєння та військової техніки в Україні залишаються повністю секретними. У бюджетній програмі закупівлі озброєння вказано лише загальну кількість очікуваних постачань військових товарів», – йдеться в повідомленні.

За даними Державної казначейської служби, минулого року на модернізацію озброєння та військової техніки Міноборони витратило 25,6 млрд грн, а за січень-жовтень цього року – лише 16 млрд грн.

Антикорупціонери також закликали Міністерство оборони запровадити конкурентні оборонні закупівлі замість таємного державного оборонного замовлення, організувати закупівлі військових товарів та техніки (наприклад, автомобілів), характеристики яких є загальновідомими, через відкриті процедури конкурентних закупівель, а також щоквартально звітувати про результати виконання бюджетної програми «Розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання».