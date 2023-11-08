Оксана Сухорукова очолила новий департамент Міноборони

Міністерство оборони України створило Департамент охорони здоров’я, який відповідатиме за систему охорони здоров’я в ЗСУ. Головою нового департаменту стала Оксана Сухорукова, повідомили у прес-службі Міноборони у середу, 8 листопада.

«Оксана Сухорукова відповідатиме за побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних Силах України. Ми лише на початку цього шляху і дуже розраховуємо, що професійна спільнота із великим досвідом буде для нас дороговказом і підтримкою», – повідомила заступниця міністра оборони Наталія Калмикова.

За даними Міноборони, наразі департамент перебуває в процесі формування. Однією з головних задач нової очільниці відомства є швидкий та системний запуск Департаменту охорони здоров’я.

Зазначається, що Оксана Сухорукова – співзасновниця благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги з 2014 року. У 2018-2020 роках Сухорукова працювала у МОЗ та брала участь у запуску медичної реформи як директорка директорату медичних послуг. До 2022 року жінка працювала директоркою департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо, 1 листопада Міноборони створило держоператора тилу для закупівель харчів Збройним силам. Гендиректором Державного оператора тилу став Арсен Жумаділов. Державний оператор тилу буде займатися всіма закупівлями продуктів, необхідних для Сил оборони України. Повністю функціонал держоператора запрацює з 1 грудня, наразі члени підприємства аналізують ринок та готуються до роботи.