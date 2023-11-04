Відповідно до законодавства, звільнення командувачів відбуваються за подання Міноборони, яке наразі очолює Рустем Умєров

Президент України Володимир Зеленський звільнив командувача ССО генерал-майора Віктора Хоренка, оскільки отримав подання міністра оборони Рустема Умєрова. Про це повідомив у суботу, 4 листопада, заступник керівника ОП Роман Машовець у коментарі «Українській правді».

Віктора Хоренка звільнили з посади командувача ССО напередодні, про що йшлося в указі Володимира Зеленського. За словами Машовця, усі процедури зі звільнення та призначення військових відбуваються за участі Міноборони.

«Згідно з законом України про національну безпеку, командувачі видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України призначаються на посаду і звільняються з посади президентом України за поданням міністра оборони України. Таке подання було отримано Офісом президента згідно з чинним законодавством», – повідомив Роман Машовець.

Нагадаємо, 3 листопада Володимир Зеленських звільнив Віктора Хоренка та призначив новим командувачем ССО Сергія Лупанчука, про якого немає інформації у відкритому доступі. Згодом Хоренко відреагував на звільнення, заявивши, що невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій. За його словами подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив, а про відставку сам Віктор Хоренко дізнався зі ЗМІ.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що Віктор Хоренко продовжить роботи у Головному управлінні розвідки. Причини звільнення командувача президент не назвав.