Володимир Зеленський призначив нового командувача ССО
Новим командувачем Сил спеціальних операцій ЗСУ став Сергій Лупанчук
Володимир Зеленський змінив командувача ССО. Президент України призначив на посаду полковника Сергія Лупанчука. Про це йдеться в указі президента, який оприлюдено у п’ятницю, 3 листопада, на сайті Офісу президента.
Іншим указом Володимир Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. У відкритих джерелах інформації про Сергія Лупанчука немає.
Сили спеціальних операцій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року їх очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов. 25 серпня 2020 року командувачем ССО було призначено генерал-майора Григорія Галагана. З 25 липня 2022 року ССО командував Віктор Хоренко.
ССО – окремий рід військ у складі ЗСУ До нього входять загони спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, руху опору і забезпечення. Військові, які входять до підрозділів ССО, виконують завдання підвищеної складності на суходолі, воді, тимчасово окупованих територіях. Вони можуть здійснювати диверсії в тилу ворога та проводять аеророзвідку в повітрі.
Подробиці операцій ССО озвучуються дуже рідко. Прізвища та позивні військових завжди засекречені.
Доповнено. Ввечері 3 листопада в ефірі ток-шоу «Української правди» Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій. За його словами подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив, а про відставку сам Хоренко дізнався зі ЗМІ.