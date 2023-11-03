Володимир Зеленський призначив Сергія Лупанчука командувачем ССО

Володимир Зеленський змінив командувача ССО. Президент України призначив на посаду полковника Сергія Лупанчука. Про це йдеться в указі президента, який оприлюдено у п’ятницю, 3 листопада, на сайті Офісу президента.

Іншим указом Володимир Зеленський звільнив з цієї посади генерал-майора Віктора Хоренка. У відкритих джерелах інформації про Сергія Лупанчука немає.

Сили спеціальних операцій ЗСУ було створено у 2016 році. До 2020 року їх очолював генерал-лейтенант Ігор Луньов. 25 серпня 2020 року командувачем ССО було призначено генерал-майора Григорія Галагана. З 25 липня 2022 року ССО командував Віктор Хоренко.

ССО – окремий рід військ у складі ЗСУ До нього входять загони спеціального призначення, підрозділи інформаційно-психологічних спецоперацій, руху опору і забезпечення. Військові, які входять до підрозділів ССО, виконують завдання підвищеної складності на суходолі, воді, тимчасово окупованих територіях. Вони можуть здійснювати диверсії в тилу ворога та проводять аеророзвідку в повітрі.

Подробиці операцій ССО озвучуються дуже рідко. Прізвища та позивні військових завжди засекречені.

Доповнено. Ввечері 3 листопада в ефірі ток-шоу «Української правди» Хоренко заявив, що йому невідомі причини відставки з посади командувача Сил спецоперацій. За його словами подання на його звільнення головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний не робив, а про відставку сам Хоренко дізнався зі ЗМІ.