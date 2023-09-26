Андрій Шевченко після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну став амбасадором фандрейзингової платформи United24

Президент України Володимир Зеленський призначив екс-тренера та футболіста збірної України Андрія Шевченка своїм радником. Про це повідомляється на офіційному сайті президента України.

Указ про призначення Шевченка радником підписано у вівторок, 26 вересня, під номером 589/2023. У тексті повідомлення до указу зазначено, що Шевченко стане позаштатним радником президента України.

«Призначити Шевченка Андрія Миколайовича радником президента України (поза штатом)», – йдеться у відповідному указі.

Протягом 2016—2021 років — він був головним тренером національної збірної України. Заслужений майстер спорту України, має звання Героя України. Також український спортсмен є володарем «Золотого м’яча», найкращий нападник УЄФА у 2006 році.

З початку повномасштабного вторгнення Шевченко став першим амбасадором благодійної платформи United24. З того часу екс-тренер та футболіст збірної України взяв участь в організації низки спортивних проектів, спрямованих на збір коштів та відновлення спортивної інфраструктури. Одним з останніх став благодійних матч, який пройшов між командами Шевченка та Зінченка у серпні.