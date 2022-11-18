Андрія Шевченка призначили віце-президентом НОК

Український спортсмен, колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив про вихід із Національного олімпійського комітету. Він пояснив своє рішення незгодою зі новообраним складом комітету, попри те, що йому пропонували посаду заступника президента. Про таке рішення заявив і керівник Федерації футболу України Андрій Павелко.

«У найважчий час в історії моєї країни, я гордий бути поруч з Україною і допомагати усім, чим можу задля нашої перемоги. Я вважаю почесною роботу в Національному олімпійському комітеті, розумію важливість його розвитку. Водночас, я не можу залишитися в складі НОК за такого складу. Ми платимо за свою свободу безмежно високу ціну життями найкращих з українців. Мусимо бути гідними їх», – написав Андрій Шевченко ввечері 18 листопада.

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко підтримав таке рішення і також заявив про призупинення свого членства у НОК, допоки він існує у такому складі.

«В той час, як увесь світ бойкотує участь російських спортсменів у змаганнях всіх рівнів, до складу українського олімпійського комітету включають осіб від проросійських політичних угруповувань. Я особисто голосував проти відповідних рішень. А тому як учасник Асамблеї і представник команди НОК призупиняю своє членство у Комітеті до того часу, поки ситуацію не буде виправлено», – пояснив своє рішення Андрій Павелко.

Нагадаємо, президентом Національного олімпійського комітету України 17 листопада обрали Вадима Гутцайта, який раніше був міністром молоді та спорту. Окрім очільника НОК, під час звітно-виборчої конференції обрали 168 нових членів НОК на 2022-2026 роки. До списку від спортивних федерацій серед інших потрапив проросійський політик Нестор Шуфрич, якого делегувала федерація стрільби із лука.