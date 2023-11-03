Віктор Хоренко очолював​​​​​​​ ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року

Екс-командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, якого сьогодні, 3 листопада, звільнили з посади, заявив, що про свою відставку дізнався зі ЗМІ. Таку заяву він зробив в ефірі ток-шоу «Української правди».

За його словами, головнокомандувач Валерій Залужний також не зміг пояснити такого рішення голови держави.

«Причини особисто не знаю. Дізнався про це зі ЗМІ. Спілкувався також з головнокомандувачем, який також пояснити мені цього не зміг», — сказав він.

За словами Хоренка, головнокомандувач мав робити відповідне подання, але сам Валерій Залужний відповів, що такого не робив.

«Не розумію, що сталося», — резюмував колишній командувач ССО.

За його словами, Валерій Залужний викликав його і запитував, чи знає Хоренко, у чому причина звільнення. Генерал-майор відповів заперечно.

На уточнювальне запитання ведучого, чи головнокомандувач сам не знав про відставку, Хоренко відповів: «Ну, виходить, що так». За словами офіцера, від Залужного він почув, що питань чи претензій до нього щодо виконання бойових завдань немає.

Стосовно подальшої своєї долі Хоренко також не знає. Він лише запевнив, що «робитиме все для перемоги України».

Водночас Хоренко відмовився відповідати на запитання, чи мав він якийсь конфлікт з Офісом президента чи з кимось із командування, сказавши: «Нехай визначені особи дадуть на це відповідь».

Як інформував ZAXID.NET, сьогодні вдень на сайті президента з'явилися накази про звільнення Хоренка та призначення на його місце полковника Сергія Лупанчука.

Зазначимо, генерал Віктор Хоренко очолював ССО ЗСУ з 25 липня 2022 року. Про причини його заміни публічно не повідомлялося.