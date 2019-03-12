Міністр інфраструктури анонсував появу приватних перевізників на залізниці

Вантажні вагони АТ «Укрзалізниця» будуть здавати в оренду на електронних аукціонах ProZorro.Продажі

Міністерство інфраструктури має намір запустити приватну тягу на залізниці в експериментальному режимі у 2019 році. Про це повідомив міністр Володимир Омелян на нараді з представниками аграрних підприємств і підприємств Київської області, йдеться на сайті Мінінфраструктури у вівторок, 12 березня.

Омелян визнав, що аграрна галузь потерпає через прогалини з логістикою, тому ситуацію потрібно виправляти. Одним з варіантів вирішення проблем з перевезенням сільгосппродукції повинна стати приватна тяга.

«По-перше, ми поступово забезпечуємо залізницю тягою. Підписано контракт із General Electric на постачання локомотивів в Україну. «Укрзалізниця» вже отримала 22 тепловози, інші 8 доукомплектовують і передадуть «Укрзалізниці» в середині березня. По-друге, цього року в експериментальному режимі ми вводимо приватну тягу на залізниці. По-третє, вантажні вагони АТ «Укрзалізниця» будуть здавати в оренду на електронних аукціонах ProZorro.Продажі», - розповів Омелян аграріям.

За словами очільника Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» планує перейти на електронну систему продажу і котирування вартості перевезень у вантажних вагонах. Передбачається, що це дозволить сформувати більш об'єктивну картину на попит вагонів з боку ринку і визначити збалансовану вартість для клієнта.

Зазначимо, що 31 січня у Верховній Раді зареєстровано новий законопроект про створення конкурентного ринку залізничних перевезень шляхом надання права приватним перевізникам здійснювати залізничні перевезення, після того, як наприкінці 2018 року депутати відхилили аналогічний документ. Раніше в «Укрзалізниці» заявляли, що допускають прихід приватних перевізників на залізницю за 7 років, що передбачено в Угоді про асоціацію з ЄС. Їх планується залучити на тих ділянках, які приносять «Укрзалізниці» збитки, а не прибутки.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, застарілі методи регулювання залізничної галузі не відповідають сучасним умовам і стримують розвиток конкуренції на ринку залізничних перевезень. До слова, активно обстоює питання залучення приватних перевізників на залізниці голова Комітету ВРУ з питань транспорту Ярослав Дубневич. саме він виступив ініціатором нового законопроекту про залізничний транспорт України.