Міністр інфраструктури заявив про переговори ще з двома лоукостерами

Міністерство інфраструктури України веде переговори з двома лоукостерами про вихід на український ринок. Про заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі Еспресо.TV.

«На початку року ми почали переговори з трьома компаніями, я не хотів анонсувати, що може бути три, тому ми обережно говорили про один, який відбувся. Вони оголосили себе цього року. Переговори з двома іншими тривають, я на 80% впевнений, що наступного року вони зайдуть на український ринок», сказав Омелян.

Він зазначив, що одна з компаній - Sky Up - буде повністю українською, інші - з українським контрольним пакетом.

«Вони уважно аналізують ринок - це суттєві капіталовкладення і вони мають почуватися на 100% захищеними та вірити державі», – зазначив Омелян.

За його словами, жоден з лоукостерів не матиме преференцій на українському ринку.

«Для нас важливо, щоб це були не лише внутрішні, але й міжнародні авіаперевезення у форматі вільної конкуренції. Ми не хочемо створити преференцію чи особливі умови для когось. Умови будуть рівними для всіх. Конкуренція має бути», – пояснив міністр.

Нагадаємо, що лоукостер Wizz Air запустить рейси між аеропортом «Львів» та лондонським аеропортом Luton з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсували раніше.