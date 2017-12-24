Wizz Air запустить рейс між Львовом та Лондоном на чотири місяці раніше

ЕкономікаЮлія Лавришин, 24 грудня8200

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Wizz Air запустить рейс між Львовом та Лондоном на чотири місяці раніше
фото Avianews
Wizz Air запустить рейс між Львовом та Лондоном на чотири місяці раніше

Wizz Air запустить рейси між аеропортом «Львів» та лондонським аеропортом Luton з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсували раніше. Про це пише Avianews, посилаючись на оновлення інформації в системі бронювання.

Цю інформацію Avianews також підтвердили в call-центрі компанії-лоукостера та додали, що рейс Львів – Лондон, як і планувалось, виконуватимуть тричі на тиждень.

У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте незабаром припинив їх. Авіакомпанія відновила польоти зі Львова навесні цього року – до Берліна і Вроцлава. У червні 2018 року Wizz Air планує збільшити частоту польотів до Вроцлава з двох до чотирьох рейсів на тиждень.

Рейс зі Львова до Лондона компанії Wizz Air був анонсований у листопаді, а також рейси до Ґданська, Катовіце та Дортмунда.

Нагадаємо також, що Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року.

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