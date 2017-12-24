Wizz Air запустить рейс між Львовом та Лондоном на чотири місяці раніше

Wizz Air запустить рейси між аеропортом «Львів» та лондонським аеропортом Luton з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсували раніше. Про це пише Avianews, посилаючись на оновлення інформації в системі бронювання.

Цю інформацію Avianews також підтвердили в call-центрі компанії-лоукостера та додали, що рейс Львів – Лондон, як і планувалось, виконуватимуть тричі на тиждень.

У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте незабаром припинив їх. Авіакомпанія відновила польоти зі Львова навесні цього року – до Берліна і Вроцлава. У червні 2018 року Wizz Air планує збільшити частоту польотів до Вроцлава з двох до чотирьох рейсів на тиждень.

Рейс зі Львова до Лондона компанії Wizz Air був анонсований у листопаді, а також рейси до Ґданська, Катовіце та Дортмунда.

Нагадаємо також, що Wizz Air переніс відкриття рейсів з Києва до Лісабона і Таллінна на два місяці з 19 квітня на 21 червня 2018 року.